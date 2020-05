Coronavirus, così è nata l’inchiesta Usa contro Pechino (Di lunedì 4 maggio 2020) Nelle ultime ore abbiamo assistito a una vera e propria escalation di accuse reciproche fra Washington e Pechino sull’origine del Covid-19. “Ci sono numerose prove sul fatto che il Coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan”: ne è assolutamente convinto il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, che ha lanciato un attacco frontale contro la Cina durante un’intervista rilasciata alla Abc. Pompeo ha poi rincarato la dose accusando la Cina di continuare a impedire “agli occidentali l’accesso ai laboratori”. Pechino, ha aggiunto, “è nota per la sua propensione a infettare il mondo e ad usare laboratori scadenti. Non è la prima volta che il mondo viene minacciato dai virus dei laboratori cinesi, dobbiamo poter andare lì. Non abbiamo ancora i campioni di virus di cui abbiamo bisogno”. Dal canto ... Leggi su it.insideover Questi giorni di Coronavirus così controversi sono ben rappresentati da Useless dei Depeche Mode

