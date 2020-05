Coronavirus | Conte | ‘da Italia 140 mln euro per vaccino e cure’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Oggi sono onorato di annunciare i seguenti impegni, a nome del popolono. Contribuiremo con 10 milioni dia CEPI, per accelerare la ricerca per trovare un. Contribuiremo con 10 milioni didestinati all’Organizzazione mondiale della sanità, per continuare a sostenere i paesi più vulnerabili nella preparazione e nella risposta a Covid-19. Stanzieremo mezzo milione diper il meccanismo di risposta Covid-19 del Fondo globale. Infine, poiché la distribuzione di vaccini in modo sicuro, efficace ed equo deve essere la nostra priorità comune, ci impegniamo a contribuire a Gavi per i prossimi 5 anni, per l’immunizzazione globale da COVID-19 e altre malattie”. E’ l’annuncio del premier Giuseppe, nel suo intervento al ‘Global ...