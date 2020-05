Coronavirus | contagiato bimbo di 3 anni | è il 14esimo caso in città

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Salgono a 14 i casi di contagio nella città costiera. E’, infatti, risultato positivo alundi appena 3che fa parte di un nucleo familiare di quattro persone, nel quale già i genitori risultavano contagiati. Le condizioni del piccolo non destano preoccupazione. L’autorità sanitaria sta monitorando costantemente la situazione. Restano 5 i positivi attuali a Castel Volturno, mentre 8 sono guariti e una persona è deceduta. Il primo cittadino, Luigi Umberto Petrella, invita i cittadini a non vanificare quanto fatto sinora e li esorta, per questa fase 2, a indossare tutti i dispositivi di protezione e a continuare a rispettare le misure. L'articolodi 3: è ilin città proviene da Anteprima24.it.

