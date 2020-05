Coronavirus, Confagricoltura: inadeguate le misure UE per settore agroalimentare (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – “Provvedimenti inadeguati e carenti sotto il profilo finanziario. Inoltre, sono state ignorate le esigenze delle produzioni tipicamente mediterranee”. E’ negativo il commento del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, i regolamenti della Commissione europea, pubblicati oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione, con i quali sono state disposte una serie di misure per supportare il settore agroalimentare alle prese con la pandemia Covid-19. “Gli aiuti allo stoccaggio privato – sottolinea Giansanti – non riguardano il settore suinicolo. E non sono state mobilitate risorse finanziarie aggiuntive per il settore vitivinicolo, l’ortofrutta e l’olio d’oliva”. “Completamente ignorato il comparto florovivaistico, per il quale alcuni Stati membri hanno sollecitato la concessione di aiuti ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Confagricoltura : crisi costerà al Made in Italy 4 miliardi di export

"Provvedimenti inadeguati e carenti sotto il profilo finanziario. Inoltre, sono state ignorate le esigenze delle produzioni tipicamente mediterranee". E’ negativo il commento del presidente di Confagr ...

'Un bilancio dei primi dieci mesi all'Assessorato Regionale all'Agricoltura'

Pubblichiamo un'intervista all'Assessore Regionale a Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Marco Protopapa, che fa un bilancio sui suoi primi dieci mesi di attività nella giunta Cirio. Siamo giunti al mes ...

