Coronavirus: come varia il Pil paese per paese tra il 2020 e il 2021

L'emergenza legata alla diffusione del nuovo Coronavirus, dato il sostanziale "blocco" che ha imposto all'economia mondiale, non mancherà di mostrare delle gravi ripercussioni sull'economia mondiale. Nella Gif realizzata da Visual Capitalist e New York Life Investments si mostra di quanto potrebbe calare nel 2020, e di quanto potrebbe poi tornare a crescere nel 2021, paese per paese, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale. Grafiche tratte da Visualcapitalist.com

L'economia mondiale secondo le previsioni del FMI, nel complesso, subirà una contrazione del 3% nel 2020 a causa delle misure di contenimento che si sono rese necessarie a causa dell'emergenza sanitaria legata

Considerando il mese di marzo, si osserva a livello medio nazionale una crescita del 49,4% dei decessi per il complesso delle cause. Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso C ...

"Ho la giacca": Giovanna Botteri e la nuova frecciatina a Striscia la Notizia, che attacca Fazio "Ho la giacca, l'ho messa per te": in collegamento con Che tempo che fa per parlare della pandemia in C ...

