Coronavirus, Cina risponde alle accuse degli USA: “Non ha alcuna prova” (Di lunedì 4 maggio 2020) Nei primi mesi del 2020 i rapporti tra i leader degli USA e della Cina sembravano essere cordiali. Oggi la situazione sembra essersi ribaltata: gli Stati Uniti puntano il dito contro la Cina e le nuove accuse sono molto pesanti. Il segretario di Stato Mike Pompeo parla addirittura di informazioni taciute e “prove” a carico di Pechino nella diffusione del Coronavirus. Le tensioni tra Washington e Pechino sollevano però molti dubbi; alcuni addirittura ipotizzano un nesso tra questo attacco alla Cina e le elezioni presidenziali che si svolgeranno a novembre negli Stati Uniti. I sospetti di Trump sulla Cina Sembrano appartenere ad un’altra epoca le cordiali telefonate tra Donald Trump e Xi Jinping (rispettivamente Presidente USA e Presidente della Repubblica popolare Cinese). In realtà, era solo gennaio quando i media statunitensi e mondiali ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - l’Oms sulle accuse di Pompeo alla Cina : «Se gli Usa hanno prove - le condividano»

Coronavirus - Usa contro Cina : ma l’OMS ha una idea chiara

Coronavirus - l'ultimo report di Trump contro la Cina : qual è stato il terribile errore (Di lunedì 4 maggio 2020) Nei primi mesi del 2020 i rapporti tra i leaderUSA e dellasembravano essere cordiali. Oggi la situazione sembra essersi ribaltata: gli Stati Uniti puntano il dito contro lae le nuovesono molto pesanti. Il segretario di Stato Mike Pompeo parla addirittura di informazioni taciute e “prove” a carico di Pechino nella diffusione del. Le tensioni tra Washington e Pechino sollevano però molti dubbi; alcuni addirittura ipotizzano un nesso tra questo attacco allae le elezioni presidenziali che si svolgeranno a novembre negli Stati Uniti. I sospetti di Trump sullaSembrano appartenere ad un’altra epoca le cordiali telefonate tra Donald Trump e Xi Jinping (rispettivamente Presidente USA e Presidente della Repubblica popolare Cinese). In realtà, era solo gennaio quando i media statunitensi e mondiali ...

masechi : Il segretario di Stato Mike Pompeo: 'Numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di Wuhan'.… - rtl1025 : ?? La Cina ha mentito sull'origine del #coronavirus. E' quanto emerge, scrive il #NewYorkPost, da un rapporto delle… - fattoquotidiano : Coronavirus, “in Francia il primo caso a fine dicembre, prima che la Cina lanciasse l’allarme” - Pierfanze208 : RT @GrimoldiPaolo: Perché #Grillo già il 17/12 a Roma utilizzava una #mascherina 'per proteggersi dai virus', come affermò? Poco prima #DiM… - LorenzoLamperti : #Trump non si è mosso su #Cina e #Wuhan solo per le elezioni di novembre. Il discorso è più ampio. All'#Europa (e a… -