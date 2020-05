Coronavirus, “candidato vaccino italiano ha neutralizzato il virus nei topi, la sperimentazione sull’uomo al via dopo l’estate” (Di lunedì 4 maggio 2020) Per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il nuovo Coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule dei topi. Ad annunciarlo è stato Luigi Aurisicchio, fondatore e amministratore di Takis, azienda biotech di Castel Romano specializzata in vaccini anti-cancro in corsa per un siero in grado di proteggere dal nuovo Covid-19, spiegando che gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano in fase di test stanno funzionando. I test sul plasma dei topi sono stati eseguiti nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani di Roma che, dopo avere isolato il virus, ha messo a punto un metodo per verificare l’efficacia di vaccini e molecole direttamente sul virus. “Grazie alle competenze dello Spallanzani, per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo ad aver dimostrato la neutralizzazione del Coronavirus da parte di un vaccino. Ci aspettiamo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 maggio 2020) Per la prima volta al mondo un candidatocontro il nuovohailnelle cellule dei. Ad annunciarlo è stato Luigi Aurisicchio, fondatore e amministratore di Takis, azienda biotech di Castel Romano specializzata in vaccini anti-cancro in corsa per un siero in grado di proteggere dal nuovo Covid-19, spiegando che gli anticorpi generati neidalin fase di test stanno funzionando. I test sul plasma deisono stati eseguiti nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani di Roma che, dopo avere isolato il, ha messo a punto un metodo per verificare l’efficacia di vaccini e molecole direttamente sul. “Grazie alle competenze dello Spallanzani, per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo ad aver dimostrato la neutralizzazione delda parte di un. Ci aspettiamo che ...

