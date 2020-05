Coronavirus Brasile | superati 100 000 contagiati | picco previsto per metà maggio

Adnkronos : #Coronavirus, in #Brasile superata soglia 100.000 casi - Agenzia_Ansa : Brasile, il presidente #Bolsonaro si rifiuta di rendere pubblico il suo test sul #coronavirus. Nonostante un giudic… - ilpost : Il Brasile ha superato la Cina per numero di morti da coronavirus - sofonisba72 : RT @nonstoasinistra: ??ORA VI SPIEGO PERCHE' I SINDACI, I GOVERNATORI, I PRESIDENTI DI REGIONE E TUTTI I POLITICI CORROTTI AMANO IL COVID19?… - Vera_Semprevera : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Brasile il Cristo di Rio illuminato 'indossa' la mascherina. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brasile Coronavirus: Brasile, 'crisi peggiora' Agenzia ANSA Coronavirus, la Cina agli Usa: "Prove che sia nato in laboratorio Wuhan? Le mostrino"

Washington, 4 maggio 2020 - Sono più di tre milioni e mezzo le persone che sono state contagiate dal Covid-19 nel mondo, secondo l'ultimo report della Johns Hopkins University, che parla di 3.506.924 ...

Florida: disaccordo totale fra Casa Bianca e governi locali sulle misure anti Covid-19

Nelle ultime due settimane, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esercitato pressioni sui governatori dei vari stati dell’Unione affinché riaprissero i loro territori. Nel caso dei govern ...

Washington, 4 maggio 2020 - Sono più di tre milioni e mezzo le persone che sono state contagiate dal Covid-19 nel mondo, secondo l'ultimo report della Johns Hopkins University, che parla di 3.506.924 ...Nelle ultime due settimane, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha esercitato pressioni sui governatori dei vari stati dell’Unione affinché riaprissero i loro territori. Nel caso dei govern ...