Coronavirus | Blaise Matuidi | “È stato uno choc che mi ha gettato nel panico più totale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Èunoche mi hanelpiù, facendomi diventare psicotico“. Così il centrocampista della Juventusdescrive il momento in cui ha scoperto di aver contratto il. Il calciatore ha ripercorso le tappe della malattia in una diretta sul canale YouTube “Bros Stories” con l’amico e collega Medhi Benatia, raccontando l’esperienza vissuta nelle scorse settimane. “Onestamente, èterribile – ha ammesso– quando ero positivo, non potevo neanche uscire a fare la spesa ed è iniziata una vera e propria psicosi, perché cerchi sempre di fare in modo che le persone non ti stiano troppo vicino e devi essere forte mentalmente, ma ci vorrà del tempo per superare tutto questo, perché si tratta di una situazione nuova per tutti ...