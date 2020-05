Coronavirus Bari, 37enne si traveste da Superman e va in giro sotto i balconi a regalare allegria ai bambini (Di lunedì 4 maggio 2020) Un uomo di 37 anni di Ruvo di Puglia, campione di kick boxing e papà di due bambini, Tommaso Lorenzini lavora in un vivaio ma in questo periodo ha deciso di dare un po’ di allegria ai bambini. Gira per le strade vestito da Superman e racconta : “Ho visto i miei figli stressati e annoiati, e quando mi sono accorto che alcune palazzine organizzavano dei live pomeridiani, nei quali mettevano musica, mi sono proposto. Ho azzardato e sono andato sotto quelle case, perché una mamma mi quelle parti mi aveva contattato, voleva che Spider-Man salutasse il figlio malato. Ne ho approfittato per farmi vedere da tutti i bambini, per farli sorridere. E ho ricevuto ringraziamenti e applausi”. Qualcuno ha pensato di riprenderlo con i telefoni e di postare in rete questa sua generosità e lui spiega: “Merito dei live di Vito Di Vittorio e di Gina e ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari - oggi ha riaperto il mercato scoperto di Japigia metà su via Pitagora metà su via Peucetia - la ribellione dei residenti

Coronavirus Bari - la festa di San Nicola non ci sarà - mille le persone che rimarranno senza lavoro - perdite stimate per due milioni di euro

Coronavirus fase due : Bari ripiomba nel traffico - auto in coda sulla tangenziale e sulla statale 100. (Di lunedì 4 maggio 2020) Un uomo di 37 anni di Ruvo di Puglia, campione di kick boxing e papà di due bambini, Tommaso Lorenzini lavora in un vivaio ma in questo periodo ha deciso di dare un po’ di allegria ai bambini. Gira per le strade vestito dae racconta : “Ho visto i miei figli stressati e annoiati, e quando mi sono accorto che alcune palazzine organizzavano dei live pomeridiani, nei quali mettevano musica, mi sono proposto. Ho azzardato e sono andatoquelle case, perché una mamma mi quelle parti mi aveva contattato, voleva che Spider-Man salutasse il figlio malato. Ne ho approfittato per farmi vedere da tutti i bambini, per farli sorridere. E ho ricevuto ringraziamenti e applausi”. Qualcuno ha pensato di riprenderlo con i telefoni e di postare in rete questa sua generosità e lui spiega: “Merito dei live di Vito Di Vittorio e di Gina e ...

repubblica : Coronavirus, a Barletta tutti in strada per la processione. E la vigilessa fotografa l'icona della Madonna [di LUCA… - fattoquotidiano : Coronavirus, a Bari il sindaco Decaro rimprovera i cittadini che prendono il sole sul lungomare: “Non potete stare… - repubblica : Brindisi, marito e moglie uccisi dal Coronavirus in una settimana: stavano insieme da 82 anni - Carmela_oltre : RT @GPiziarte: Coronavirus: addio al barese Matteo De Cosmo, art director della «Marvel» a New York - GPiziarte : Coronavirus: addio al barese Matteo De Cosmo, art director della «Marvel» a New York -