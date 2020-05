Coronavirus, appello dei sindacati della scuola alla Azzolina: “Basta annunci in tv, vogliamo che il piano sia concordato con i lavoratori” (Di lunedì 4 maggio 2020) “La pazienza è finita. Basta con gli annunci in tv della ministra Lucia Azzolina. Ora vogliamo essere ascoltati”. È scontro aperto tra le organizzazioni sindacali e l’inquilina di viale Trastevere. Stamattina le segreterie nazionali di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda hanno convocato una conferenza stampa online per lanciare un nuovo appello alla ministra dell’Istruzione e avanzare le loro proposte sulla riapertura delle scuole a settembre, ma anche per annunciare una giornata di assemblee con i lavoratori di tutt’Italia fissata per il 13 maggio. I segretari nazionali Francesco Sinopoli (Flc Cgil), Maddalena Gissi (Cisl), Elvira Serafini (Snals), Rino Di Meglio (Gilda) e Pino Turi (Uil) hanno alzato i toni nei confronti della Azzolina: “Siamo stanchi di non poter affrontare le questioni attorno a un tavolo”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’appello di Conte alla responsabilità : «Ora sta a noi decidere se vogliamo evitare dolorosi dietrofront»

"La pazienza è finita. Basta con gli annunci in tv della ministra Lucia Azzolina. Ora vogliamo essere ascoltati". È scontro aperto tra le organizzazioni sindacali e l'inquilina di viale Trastevere. Stamattina le segreterie nazionali di Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda hanno convocato una conferenza stampa online per lanciare un nuovo appello alla ministra dell'Istruzione e avanzare le loro proposte sulla riapertura delle scuole a settembre, ma anche per annunciare una giornata di assemblee con i lavoratori di tutt'Italia fissata per il 13 maggio. I segretari nazionali Francesco Sinopoli (Flc Cgil), Maddalena Gissi (Cisl), Elvira Serafini (Snals), Rino Di Meglio (Gilda) e Pino Turi (Uil) hanno alzato i toni nei confronti della Azzolina: "Siamo stanchi di non poter affrontare le questioni attorno a un tavolo", ha ...

