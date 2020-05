Coronavirus, anche Giacomo Poretti ha avuto il Covid-19: “Ho avuto dolori e febbre alta, per 8 giorni ho controllato il respiro” (Di lunedì 4 maggio 2020) Tra i tanti che sono stati colpiti da nuovo Coronavirus vi è Giacomo Poretti, noto attore appartenente al trio Aldo, Giovanni e Giacomo. L’artista, in un’intervista al Corriere della Sera racconta: “Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevo dolori alle ossa e una profonda debolezza. Ho avuto 8 giorni di febbre altissima, come mai ho avuto nella vita. Ora il tampone è negativo: voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma”. “Mi sono letteralmente spaventato, perché mai come in questa situazione evocare l’ospedale era come evocare il cimitero”, spiega Giacomo: “Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita la febbre avevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York. Ricordo che una mattina non sono riuscito nemmeno ad ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Germania riaprono anche parrucchieri e barbieri [FOTO]

Coronavirus : Toninelli - ‘governo Lombardia inadeguato anche su test’

"Lo ho fatto anche io". Giacomo Poretti - il racconto-choc : come lo ha ridotto questo maledetto coronavirus (Di lunedì 4 maggio 2020) Tra i tanti che sono stati colpiti da nuovovi è, noto attore appartenente al trio Aldo, Giovanni e. L’artista, in un’intervista al Corriere della Sera racconta: “Sono tornato da una settimana bianca il 7 marzo. Il giorno dopo avevoalle ossa e una profonda debolezza. Ho8 giorni dialtissima, come mai honella vita. Ora il tampone è negativo: voglio fare il test sierologico e sono disposto a donare il plasma”. “Mi sono letteralmente spaventato, perché mai come in questa situazione evocare l’ospedale era come evocare il cimitero”, spiega: “Ho passato 8 giorni a controllare il respiro. Quando è finita laavevo una spossatezza come se avessi fatto 5 maratone di New York. Ricordo che una mattina non sono riuscito nemmeno ad ...

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - virginiaraggi : A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli… - Twiperbole : ?? #Coronavirus Dal 4 maggio è obbligatorio indossare le mascherine per proteggere bocca e naso anche a #Bologna: ??… - RivistaStudio : Zoom e FaceTime non vengono usati solo per videochiamate e aperitivi di gruppo, ma anche per fare servizi fotografi… - ABBATTEMAN : RT @sonoallergico: #DidierRaoult , il Virologo con più titoli al mondo sostiene che cercare un vaccino per il #Coronavirus è da idioti e ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, anche Londra contro Pechino: "Molte domande senza risposta" la Repubblica Il nulla a protezione delle donne (con e senza disabilità) durante la pandemia

«Nell’àmbito dell’attuale pandemia da coronavirus, non abbiamo finora rintracciato alcun provvedimento o misura specifica da parte del Governo a protezione delle donne, tanto meno quelle con ...

Emergenza Covid-19, gli “altri eroi”: il futuro dell’industria alimentare by Unione Italiana Food

Accanto all’Italia che ha combattuto in prima linea contro il Coronavirus (medici, infermieri, operatori sanitari, protezione civile …), un’altra fetta del Paese ha dato il suo contributo, tenendo ape ...

«Nell’àmbito dell’attuale pandemia da coronavirus, non abbiamo finora rintracciato alcun provvedimento o misura specifica da parte del Governo a protezione delle donne, tanto meno quelle con ...Accanto all’Italia che ha combattuto in prima linea contro il Coronavirus (medici, infermieri, operatori sanitari, protezione civile …), un’altra fetta del Paese ha dato il suo contributo, tenendo ape ...