Coronavirus | altre 195 vittime in Italia Malati sotto quota 100mila

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag – La Protezione Civile ha reso noti i dati odierni sul, che confermano il costante rallentamento dell’epidemia, per quanto ancora lento. Numeri che insomma non segnano una svolta ma fanno comunque ben sperare. Eccoli nel dettaglio. I contagi, compresi dunque morti e guariti, sono 211.938. Rispetto a ieri l’incremento è di 1.221. Nella giornata di ieri c’era stato un aumento di 1.389 casi. Guariti: in totale sono guarite dal virus 82.879 persone e oggi c’è stato un aumento di 1.225 rispetto a ieri.: il numero di persone attualmente positive oggi è sceso, per la prima volta in assoluto dal 10 aprile. Per l’esattezza isono 99.980, -199 rispetto a ieri. Nella giornata di ieri ne erano stati registrati 525 in meno.: complessivamente insono morti 29.079 per ...