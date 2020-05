Coronavirus | addio al giornalista sportivo Stefano Montomoli | è stato la storica voce

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) La prima vittima da Covid-19 residente nella città di Siena è la persona che più di ogni altra ha saputo raccontare la passione per la Robur Siena, la squadra di calcio locale. È morto domenica 3 maggio, a 69 anni,della città, prima sulle frequenze di Antenna Radio Esse e poi su quelle di Radio Siena Tv. Emittente, quest’ultima, di cui èanche direttore responsabile fino al 2013. Ilera ricoverato da un mese nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale delle Scotte di Siena.pubblicista nato nel 1951,era un punto di riferimento per il mondo che ruota attorno alla squadra toscana, attualmente nel girone A di Lega Pro ma con un passato importante in massima serie dal 2003 al 2013. Dipendente per la Sclavo Diagnostics International – società ...