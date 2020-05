Coronavirus | a Roma solo 26 nuovi positivi 38 nel Lazio Morta un' anziana di 105 anni

virginiaraggi : Proseguono senza sosta i cantieri sulle strade di @Roma. I lavori nelle scorse settimane non si sono mai fermati, a… - virginiaraggi : A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli… - repubblica : Roma, dai balconi gli applausi per l'inizio della Fase 2 - 8020Tizio : RT @GrimoldiPaolo: Perché #Grillo già il 17/12 a Roma utilizzava una #mascherina 'per proteggersi dai virus', come affermò? Poco prima #DiM… - dracul473 : RT @Marco80taxi: #PiazzaVenezia mezz'ora fa ... non ne usciremo mai ????? #fase2 #4maggio #Roma #Bonafededimettiti #coronavirus #fratacchion… -

