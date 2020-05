Coronavirus, a Bruxelles anche le statue indossano le mascherine. Coperto il volto del Manneken Pis, simbolo della città (Di lunedì 4 maggio 2020) Sulle statue di alcune capitali d’Europa, tra cui Bruxelles e Parigi. sono spuntate delle mascherine. In Belgio sono 5000 i morti legati al Coronavirus. Il cuore dell’Europa ha registrato solo nelle ultime 24 ore 313 morti mentre sono 36.138 i positivi. Per cercare di fronteggiare la crisi sanitaria anche in Belgio, a metà marzo, si è deciso per il lockdown (prolungato poi fino al 3 maggio) L'articolo Coronavirus, a Bruxelles anche le statue indossano le mascherine. Coperto il volto del Manneken Pis, simbolo della città proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - nodo rimpatri. Bruxelles - ‘L’Italia non usa i fondi europei’. La replica della Farnesina

Bruxelles - coronavirus : Ue intende aggiungere 50 miliardi al budget dei findi di coesione

Coronavirus - Gallera : “In Lombardia è scoppiata la bomba atomica - ma meno morti e danni di New York - Madrid e Bruxelles” (Di lunedì 4 maggio 2020) Sulledi alcune capitali d’Europa, tra cuie Parigi. sono spuntate delle. In Belgio sono 5000 i morti legati al. Il cuore dell’Europa ha registrato solo nelle ultime 24 ore 313 morti mentre sono 36.138 i positivi. Per cercare di fronteggiare la crisi sanitariain Belgio, a metà marzo, si è deciso per il lockdown (prolungato poi fino al 3 maggio) L'articolo, aleleildel Manneken Pis, simbolo della città proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkyTG24 : Coronavirus, Ue lancia patto per vaccino. Oggi conferenza donatori - ignaziocorrao : #Coronavirus e la trattativa con #Bruxelles. Facciamo il punto sui negoziati tra l’#Italia di @GiuseppeConteIT e gl… - ilfattovideo : Coronavirus, a Bruxelles anche le statue indossano le mascherine. Coperto il volto del Manneken Pis, simbolo della… - GiovanniCalcara : AirFrance e Lufthansa in ginocchio, ci pensano Parigi e Berlino a salvarle (con l'ok di Bruxelles) - lucacampitello : AirFrance e Lufthansa in ginocchio, ci pensano Parigi e Berlino a salvarle (con l'ok di Bruxelles) -