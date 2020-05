Coronavirus, 7,4 miliardi di euro raccolti per il vaccino. No degli Stati Uniti (Di lunedì 4 maggio 2020) La raccolta fondi per il vaccino è iniziata. Von der Leyen: “7,4 miliardi in poche ore”. 140 milioni donati dall’Italia. BRUXELLES (BELGIO) – La raccolta fondi per il vaccino è iniziata. Una maratona per aiutare la ricerca a trovare la cura giusta contro il Coronavirus. “In poche ore – ha detto la commissaria Ue Ursula von der Leyen in videoconferenza – abbiamo raccolto 7,4 miliardi di euro per vaccini, diagnostica e terapia, lavorando tutti insieme. Ma servirà di più, questo è solo un primo sprint“. “La nostra migliore possibilità collettiva di sconfiggere il virus – ha aggiunto la numero uno dell’Unione europea – è il vaccino. E credo che il 4 maggio 2020 rappresenti una svolta nella nostra lotta contro il Coronavirus. Perché oggi il mondo si sta unendo ... Leggi su newsmondo Coronavirus - ultime notizie : AirFrance : via libera Ue a 7 miliardi di aiuti di stato. Ft - per vaccino servono almeno 20 miliardi di dollari . Usa - 67.674 vittime

La raccolta fondi per ilè iniziata. Von der Leyen: "7,4in poche ore". 140 milioni donati dall'Italia. BRUXELLES (BELGIO) – La raccolta fondi per ilè iniziata. Una maratona per aiutare la ricerca a trovare la cura giusta contro il. "In poche ore – ha detto la commissaria Ue Ursula von der Leyen in videoconferenza – abbiamo raccolto 7,4diper vaccini, diagnostica e terapia, lavorando tutti insieme. Ma servirà di più, questo è solo un primo sprint". "La nostra migliore possibilità collettiva di sconfiggere il virus – ha aggiunto la numero uno dell'Unionepea – è il. E credo che il 4 maggio 2020 rappresenti una svolta nella nostra lotta contro il. Perché oggi il mondo si sta unendo ...

