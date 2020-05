Coronavirus, 195 morti (ieri erano 174): il totale sale a 29.079. In Lombardia la metà dei nuovi contagi, 577 su 1.221 – Il bollettino della Protezione civile (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 4 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni rispetto al calo del numero dei contagiati da Coronavirus e il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è il linea con quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 195 nuovi morti (ieri erano 174). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 29.079. Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. Se quattro giorni fa il calo (record) di persone attualmente malate di Covid-19 era di –3.106, tre giorni fa di –608 pazienti, due giorni fa di -239, e ieri di -525 il decremento registrato nelle ultime 24 ore è di -199. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 195 decessi in Italia. Continuano a diminuire i casi attivi e i ricoveri

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1221 casi in Italia nelle ultime 23 ore - 195 vittime. Il 50% delle aziende ripartite in Campania

I malati di Coronavirus scendono sotto quota 100mila. Ancora 195 vittime nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri e ci sono 1.225 guariti in più (Di lunedì 4 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 4 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni rispetto al calo del numero dei contagiati dae il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è il linea con quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 195 nuovi174). A questo punto, ildelle vittime in Italia è arrivato a quota 29.079. Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. Se quattro giorni fa il calo (record) di persone attualmente malate di Covid-19 era di –3.106, tre giorni fa di –608 pazienti, due giorni fa di -239, edi -525 il decremento registrato nelle ultime 24 ore è di -199. Cifra che porta al ribasso ildegli attualmente positivi ...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 99.980 • Deceduti: 29.079 (+195, +0,7%) • Dimessi/Gua… - Corriere : In Italia 195 morti in un giorno. I malati attuali scendono sotto quota 100 mila Il bollettino - rtl1025 : ?? Sono 82.879 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 1.225 in più di ieri. I contagiati salgono a 211.938, +… - Enki2270 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 99.980 • Deceduti: 29.079 (+195, +0,7%) • Dimessi/Guariti: 82.… - funkbit85 : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Altri 195 decessi (ieri 174), 29.079 totali. Positivi 99.980 (-199, ieri -525), di cui 1.479 (-22) in te… -