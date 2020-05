Cor-Sport: il caso Inter-Juve denunciato da Pecoraro al Mattino finisce in Procura (Di lunedì 4 maggio 2020) L’Intervista dell’ex Procuratore federale Giuseppe Pecoraro, rilasciata ieri a Il Mattino, ha destato non poco scalpore. Tanto che i fatti relativi a Inter-Juve del 2018, scrive il Corriere dello Sport, finiranno in un esposto che nei prossimi giorni sarà consegnato alle Procure della Repubblica di Milano e Roma. Milano perché poiché si giocava a San Siro è quella la Procura competente per territorio. Roma perché nel caso in cui fossero riscontrate anomalie la sede di Figc e Aia sono a Roma. “L’esposto sarà teso a capire e scoprire se vi siano state manomissioni dei file delle registrazioni tra la sala Var di San Siro (c’erano l’arbitro Internazionale Paolo Valeri e l’assistente Internazionale Giallatini) e l’arbitro in campo (l’Internazionale Daniele Orsato, diventato non senza qualche mal ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - sport e autocertificazioni nella fase 2 : il Viminale fa chiarezza

Coronavirus : il Viminale fa chiarezza su sport e autocertificazioni

Coronavirus - al Nord fase 2 con pochi trasporti : “Al momento solo 1/4 dei treni - a rischio ingestibilità” (Di lunedì 4 maggio 2020) L’vista dell’extore federale Giuseppe, rilasciata ieri a Il, ha destato non poco scalpore. Tanto che i fatti relativi adel 2018, scrive il Corriere dello, finiranno in un esposto che nei prossimi giorni sarà consegnato alle Procure della Repubblica di Milano e Roma. Milano perché poiché si giocava a San Siro è quella lacompetente per territorio. Roma perché nelin cui fossero riscontrate anomalie la sede di Figc e Aia sono a Roma. “L’esposto sarà teso a capire e scoprire se vi siano state manomissioni dei file delle registrazioni tra la sala Var di San Siro (c’erano l’arbitronazionale Paolo Valeri e l’assistentenazionale Giallatini) e l’arbitro in campo (l’nazionale Daniele Orsato, diventato non senza qualche mal ...

solonapoli11 : RT @napolista: Cor-Sport: il caso Inter-Juve denunciato da Pecoraro al Mattino finisce in Procura L’intervista dell’ex Procuratore federa… - morenoAlmare : @mikelelomb Gia’ non è facile tutto l’anno , se poi hanno in testa di finire sto’ videogioco a porte chiuse e con 3… - napolista : Cor-Sport: il caso Inter-Juve denunciato da Pecoraro al Mattino finisce in Procura L’intervista dell’ex Procurato… - romanamente1 : @Sport_Mediaset @GiorgiaRossi3 Eccone nartra.....be' questa ce magna cor pallone....ognuno tira l acqua al suo mulino... - morenoAlmare : Pagina al solito di infimo livello per il Cor Sport. Juve in tribunale era da un po’ che mancava... -

Ultime Notizie dalla rete : Cor Sport Cor-Sport: il caso Inter-Juve denunciato da Pecoraro al Mattino finisce in Procura IlNapolista COR. SPORT, Iachini: "Riapertura? Tutti siano uguali"

Senza peli sulla lingua. Così il Corriere dello Sport definisce le dichiarazioni a viso aperto di Beppe Iachini, ieri, in merito al via libera solo di alcune regioni agli allenamenti individuali degli ...

COR. SPORT, Tris d'assi viola: e il virus va ko

Hanno messo in un angolo l'avversario più subdolo, che ancora tiene sotto scacco il mondo intero, non solo quello del pallone. Il Corriere dello Sport si riferisce ovviamente a Dusan Vlahovic, German ...

Senza peli sulla lingua. Così il Corriere dello Sport definisce le dichiarazioni a viso aperto di Beppe Iachini, ieri, in merito al via libera solo di alcune regioni agli allenamenti individuali degli ...Hanno messo in un angolo l'avversario più subdolo, che ancora tiene sotto scacco il mondo intero, non solo quello del pallone. Il Corriere dello Sport si riferisce ovviamente a Dusan Vlahovic, German ...