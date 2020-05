Copa del Rey, ok della RFEF alla finale a porte aperte (Di lunedì 4 maggio 2020) La Federcalcio spagnola ha preso atto – condividendola – della richiesta fatta pervenire da Real Sociedad e Athletic Club di disputare la finale di Copa del Rey con la presenza del pubblico, in una data da definire prossimamente. «La RFEF condivide pienamente il desiderio di Athletic Club e Real Sociedad di giocare la finale della … L'articolo Copa del Rey, ok della RFEF alla finale a porte aperte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Copa del Rey - i club chiedono la finale a porte aperte

Finale Copa del Rey : Athletic Bilbao e Real Sociedad d’accordo a giocare a porte aperte

Conte nel mirino del Copasir : “Chiarisca su membri task force con rapporti in Paesi stranieri” (Di lunedì 4 maggio 2020) La Federcalcio spagnola ha preso atto – condividendola –richiesta fatta pervenire da Real Sociedad e Athletic Club di disputare ladidel Rey con la presenza del pubblico, in una data da definire prossimamente. «Lacondivide pienamente il desiderio di Athletic Club e Real Sociedad di giocare la… L'articolodel Rey, okè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

RivistaUndici : Meglio i propri tifosi in finale che un posto nelle coppe europee. - spaziocalcio : #CopaDelRey, #AthleticClub e #RealSociedad chiedono alla #RFEF di giocare la finale a porte aperte - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: Copa del Rey, la Federcalcio spagnola ha dato l'ok per la disputa della finale a porte aperte, non appena le condizioni… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Copa del Rey, ok della RFEF alla finale a porte aperte: La Federcalcio spagnola ha preso atto… - modazzaOrigina1 : RT @CalcioFinanza: Copa del Rey, la Federcalcio spagnola ha dato l'ok per la disputa della finale a porte aperte, non appena le condizioni… -