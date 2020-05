Continua il calo dei nuovi contagi in Italia | 1 200 casi oggi e 195 decessi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Umbria zero nuovi positivi ultimo giorno,# è la prima volta Continua calo attualmente positivi e d… - Corriere : In Lombardia continua il calo dei ricoverati, 63 morti in un giorno - Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - stampapnfd : RT @FabioFranchi1: Manicomio #COVID19 La teoria alla base del #lockdown è fallita, rifallita e continua a fallire. FALLITA, CAPITO!!! Conf… - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: continua il calo dei nuovi casi, quasi tutti concentrati in Lombardia, Piemonte ed Emilia Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua calo Coronavirus Puglia, continua il calo dei contagi: 9 casi su 724 tamponi. Altre 5 vittime La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, scendono sotto quota 100mila gli attualmente positivi in Italia. Lombardia: 63 decessi, altri 195 ricoveri in meno

Italia, i malati. Scende sotto quota 100 mila il numero dei malati per coronavirus (cioè gli attualmente positivi) in Italia. Sono calati a 99.980, con un decremento di 199 persone (domenica erano sta ...

Tornano sotto i 100mila gli attualmente positivi, calano anche i ricoveri in terapia intensiva. E ci sono altri 1.225 guariti Covid

