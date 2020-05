Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 211mila casi positivi (Di lunedì 4 maggio 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 211.938 che sono così ripartiti: 99.980 ammalati, 82.879 guariti, 29.079 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (4 maggio): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 211.938 (oggi aumento di 1.221): 99.980 ammalati, 82.879 guariti, 29.079 morti TOTALE malati: 99.980 (oggi calo di 199) di cui: 1.479 in terapia intensiva, 16.823 ricoverati con sintomi, 81.678 in isolamento domiciliare TOTALE morti: 29.079 (oggi aumento di 198) TOTALE guariti: 82.879 (oggi aumento di 1.225) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” ... Leggi su oasport Coronavirus - i dati su tamponi e contagiati : Valle d’Aosta e Trento più colpite della Lombardia - in Calabria la situazione migliore

Coronavirus Brasile - superati 100.000 contagiati : picco previsto per metà maggio

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato da Affaritaliani.it. "Chi ha contagiato il mondo deve pagarne le conseguenze, e i governi (se sono liberi e sovrani, e non sotto ricatto) - ...

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 6.318: 518 in provincia di Alessandria, 261 in provincia di Asti, 340 in provincia d ...

