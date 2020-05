Consigli @astroSamantha per sana alimentazione (Di lunedì 4 maggio 2020) "Equilibrio tra i macronutrienti, sulla pagina web 'Avamposto 42' con il bonus food l'avevamo interpretato con il piatto unico, un bilanciamento tra carboidrati e proteine grasse deve esserci, una scelta di fonti e grassi sani, la varietà, non mangiare tutti i giorni le stesse cose, magari un giorno un avocado e un altro giorno uno snack di semi oleosi - Sono questi alcuni Consigli per una sana alimentazione dell'astronauta dell'Esa (Agenzia spaziale europea) Samantha Cristoforetti che ha partecipato al webinar (seminario interattivo online) dello chef Stefano Polato, responsabile del bonus food che molti astronauti europei portano sulla Stazione spaziale internazionale e trasmesso in streaming, sulla pagina facebook "Cibo vivo" -. E poi avere in casa le cose giuste; abbiamo tutti una riserva limitata di forza di volontà e autocontrollo e ci sono mille cose per cui ne ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 maggio 2020) "Equilibrio tra i macronutrienti, sulla pagina web 'Avamposto 42' con il bonus food l'avevamo interpretato con il piatto unico, un bilanciamento tra carboidrati e proteine grasse deve esserci, una scelta di fonti e grassi sani, la varietà, non mangiare tutti i giorni le stesse cose, magari un giorno un avocado e un altro giorno uno snack di semi oleosi - Sono questi alcuniper unadell'astronauta dell'Esa (Agenzia spaziale europea) Samantha Cristoforetti che ha partecipato al webinar (seminario interattivo online) dello chef Stefano Polato, responsabile del bonus food che molti astronauti europei portano sulla Stazione spaziale internazionale e trasmesso in streaming, sulla pagina facebook "Cibo vivo" -. E poi avere in casa le cose giuste; abbiamo tutti una riserva limitata di forza di volontà e autocontrollo e ci sono mille cose per cui ne ...

Un'altra cosa che ho imparato e che per me è fondamentale è che non è un problema saltare un pasto, non rischiamo di morire di fame". Sono questi alcuni consigli per una sana alimentazione ...

Un'altra cosa che ho imparato e che per me è fondamentale è che non è un problema saltare un pasto, non rischiamo di morire di fame". Sono questi alcuni consigli per una sana alimentazione ...