Conflavoro Pmi: Marco Baldocchi responsabile per innovazione tecnologica (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Labitalia) - Marco Baldocchi è il nuovo responsabile nazionale di Conflavoro Pmi per l'innovazione tecnologica con delega agli Stati Uniti. Baldocchi, 41 anni, ha fondato nel 2005 On web, la sua prima agenzia di comunicazione. Negli ultimi anni ha consolidato il suo ambito d'azione nel neuromarketing diventando un riferimento mondiale nel settore e fondando altre due aziende negli Stati Uniti, a Miami: la Marco Baldocchi Group Inc. e la Emotek Reality Ltd, che si occupa di app mobile in realtà aumentata. “Abbiamo individuato in Baldocchi – commenta il presidente di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco – la miglior figura possibile per sostenere i nostri imprenditori che vogliono avvicinarsi al mercato estero o che già hanno relazioni di profilo internazionale”. “La comunicazione d'impresa oggi - sottolinea Capobianco - si ... Leggi su liberoquotidiano Imprese : Conflavoro Pmi-studio legale Leone-Fell - class action a tutela artigiani

Da Conflavoro Pmi pacchetto iniziative concrete per la ripartenza

Coronavirus : Conflavoro Pmi - in Fase 2 servono aiuti e opportunità per impresa (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag. (Labitalia) -è il nuovonazionale diPmi per l'con delega agli Stati Uniti., 41 anni, ha fondato nel 2005 On web, la sua prima agenzia di comunicazione. Negli ultimi anni ha consolidato il suo ambito d'azione nel neuromarketing diventando un riferimento mondiale nel settore e fondando altre due aziende negli Stati Uniti, a Miami: laGroup Inc. e la Emotek Reality Ltd, che si occupa di app mobile in realtà aumentata. “Abbiamo individuato in– commenta il presidente diPmi, Roberto Capobianco – la miglior figura possibile per sostenere i nostri imprenditori che vogliono avvicinarsi al mercato estero o che già hanno relazioni di profilo internazionale”. “La comunicazione d'impresa oggi - sottolinea Capobianco - si ...

marco_baldocchi : Una nuova sfida ambiziosa, un incarico nazionale con delega per gli U.S.A. Ed un incarico provinciale. Ad maiora… - GiornaleLORA : Le proposte per la ripartenza della Sicilia. Conflavoro PMI: “Chiesto un confronto in Regione”… - GiornaleLORA : Palermo – Conflavoro Pmi con il presidente regionale e vice presidente nazionale Giuseppe Pullara ha...,… - palermo24h : Le proposte per la ripartenza della Sicilia. Conflavoro PMI: ‘Chiesto un confronto in Regione’ - corriereag : Le proposte per la ripartenza della Sicilia. Conflavoro PMI: 'Chiesto un confronto in Regione' - Corriere Agrigenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Conflavoro Pmi Le proposte per la ripartenza della Sicilia. Conflavoro PMI: “Chiesto un confronto in Regione” siciliareport.it Conflavoro Pmi: Marco Baldocchi responsabile per innovazione tecnologica

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Marco Baldocchi è il nuovo responsabile nazionale di Conflavoro Pmi per l'innovazione tecnologica con delega agli Stati Uniti. Baldocchi, 41 anni, ha fondato nel 2005 On web ...

Coronavirus, le proposte per la ripartenza della Sicilia di Conflavoro Pmi

Conflavoro Pmi con il presidente regionale e vice presidente nazionale Giuseppe Pullara ha chiesto alla Regione un tavolo di confronto concreto e lancia diverse proposte: dagli iter burocratici sempli ...

Roma, 4 mag. (Labitalia) - Marco Baldocchi è il nuovo responsabile nazionale di Conflavoro Pmi per l'innovazione tecnologica con delega agli Stati Uniti. Baldocchi, 41 anni, ha fondato nel 2005 On web ...Conflavoro Pmi con il presidente regionale e vice presidente nazionale Giuseppe Pullara ha chiesto alla Regione un tavolo di confronto concreto e lancia diverse proposte: dagli iter burocratici sempli ...