Confcommercio Campania riunisce 1200 Pmi online. La proposta: Dall’11 maggio via libera ad altre aziende (Di lunedì 4 maggio 2020) “Indennizzi e contributi a fondo perduto, prestiti tempestivi e garantiti a lungo termine a burocrazia zero, moratoria fiscale per tutto l’anno, sostegno per gli affitti dei locali commerciali”. Sono i quattro pilastri indicati dal presidente nazionale di Carlo Sangalli in un messaggio alle imprese che oggi hanno partecipato al webinar intitolato #iovoglioripartire – Diamo voce alle imprese organizzato da Confcommercio Campania. Oltre 1200 le imprese collegate per discutere della Fase 2 con proposte e richieste alle istituzioni per combattere la crisi Covid19. “Anche Regione Campania e i Comuni devono fare la loro parte per sostenere l’economia e l’occupazione insieme a noi e per questo abbiamo riunito tutti i settori del mondo dell’impresa anche per valutare un’ipotesi per alcuni settori ancora chiusi di aprire l’11 ... Leggi su ildenaro Confcommercio Campania - Russo : Bene De Luca sul take away ma bisogna accelerare sulle riaperture

