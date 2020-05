Compagnia San Paolo | Profumo confermato presidente

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Nominata la Governance 2020-2024 della Fondazionedi San. Francescoè stato. Lo rende noto la stessadopo che oggi si è tenuta in videoconferenza la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Generale 2020-2024. È stato nominato anche il Comitato di Gestione con viceRosanna Ventrella (designazione della Cciaa di Torino); Carlo Picco (designazione della Regione Piemonte); Alessandro Barberis (designazione di Unioncamere Piemonte) e Nicoletta Viziano (cooptazione del Consiglio Generale). Il Consiglio Generale è composto da Paola Bonfante (designazione dell’Accademia Nazionale dei Lincei); Valeria Cappellato (designazione del Comune di Torino); Elena Casolari (cooptazione del Consiglio Generale); Michela Di Macco (designazione del Fondo Ambiente Italiano (FAI); Enrico ...

Francesco Profumo, designato dal Comune di Torino guidato dalla sindaca cinquestelle Chiara Appendino, è stato confermato presidente della Compagnia di San Paolo, la fondazione bancaria piemontese che ...