Commisso | «Nessuna offerta a Chiesa | se vorrà potra andare alla Juve»

Rocco Commisso apre alla cessione di Federico Chiesa, la Juve osserva. Le dichiarazioni del numero uno dei gigliati Se Federico Chiesa non vuole restare alla Fiorentina, Rocco Commisso lo venderà. Anche alla Juventus, se necessario. A ribadirlo è lo stesso presidente viola, intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro del giovane attaccante. «Abbiamo avuto un incontro prima di Natale se non sbaglio. Se lui vuole andare, mi dispiace e lo accontenteremo. Sempre che l'offerta sia giusta. Dobbiamo vedere anche la sua valutazione. Può darsi che si sia abbassata rispetto all'anno scorso. Bisogna vedere il bene di tutti, c'è comunque la possibilità che rimanga. Io non ho offerto niente a Federico, non c'è stata nessuna proposta: questa è una fake news.

