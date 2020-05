Commercianti, manifestazioni in tutta Italia: “Facciamo la fame, abbandonati dal governo” (Video) (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag – “Siamo stati lasciati soli dal governo e adesso facciamo la fame”. E’ quanto urlato a gran voce dai Commercianti scesi in piazza oggi in tutta Italia. Per la gran parte di loro la “fase 2” non è affatto iniziata, anzi. Il lockdown c’è ancora e rischia di protrarsi troppo a lungo per consentirli una ripartenza degna di questo nome. In una nazione già martoriata dalla crisi economica precedente all’impatto devastante dell’epidemia, alcuni settori rischiano letteralmente il collasso. Così, quello che secondo le intenzioni del governo giallofucisa doveva rappresentare l’autentico primo giorno di primavera, si è trasformato in quello della rabbia. abbandonati dal governo Una rabbia che si può riassumere efficacemente con le parole pronunciate da Giovanni Martini, presidente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 4 maggio 2020) Roma, 4 mag – “Siamo stati lasciati soli dal governo e adesso facciamo la”. E’ quanto urlato a gran voce daiscesi in piazza oggi in. Per la gran parte di loro la “fase 2” non è affatto iniziata, anzi. Il lockdown c’è ancora e rischia di protrarsi troppo a lungo per consentirli una ripartenza degna di questo nome. In una nazione già martoriata dalla crisi economica precedente all’impatto devastante dell’epidemia, alcuni settori rischiano letteralmente il collasso. Così, quello che secondo le intenzioni del governo giallofucisa doveva rappresentare l’autentico primo giorno di primavera, si è trasformato in quello della rabbia.dal governo Una rabbia che si può riassumere efficacemente con le parole pronunciate da Giovanni Martini, presidente ...

Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Altro che 'fase 2', da Nord a Sud oggi centinaia di commercianti in piazza contro il governo - GastoneSabba : RT @IlPrimatoN: Altro che 'fase 2', da Nord a Sud oggi centinaia di commercianti in piazza contro il governo - Antonel23399615 : RT @IlPrimatoN: Altro che 'fase 2', da Nord a Sud oggi centinaia di commercianti in piazza contro il governo - piccologabri : RT @IlPrimatoN: Altro che 'fase 2', da Nord a Sud oggi centinaia di commercianti in piazza contro il governo - IlPrimatoN : Altro che 'fase 2', da Nord a Sud oggi centinaia di commercianti in piazza contro il governo -

Ultime Notizie dalla rete : Commercianti manifestazioni Commercianti, manifestazioni in tutta Italia: “Facciamo la fame, abbandonati dal governo” (Video) Il Primato Nazionale Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Sale a 18.378 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 5 in più rispetto ai dati diffusi lunedì 4 maggio. La provincia con più casi è quella di Verona con 4.824. Ma i c ...

900 assunzioni in meno ad oggi nel settore turistico a Rosolina. L'amministrazione sostiene tutte le attività

ROSOLINA (Rovigo) - Lo scorso 1 maggio, alla mattina, si è svolta una manifestazione di tutte le partite iva di Rosolina Mare, che chiedevano sostanzialmente di tornare a lavorare per il bene di tutti ...

Sale a 18.378 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 5 in più rispetto ai dati diffusi lunedì 4 maggio. La provincia con più casi è quella di Verona con 4.824. Ma i c ...ROSOLINA (Rovigo) - Lo scorso 1 maggio, alla mattina, si è svolta una manifestazione di tutte le partite iva di Rosolina Mare, che chiedevano sostanzialmente di tornare a lavorare per il bene di tutti ...