Come sarà la nuova pausa pranzo per chi torna al lavoro? (Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio segna la prima riapertura programmata del sistema produttivo italiano, la cosiddetta Fase due del lockdown causato dall’emergenza coronavirus. Per i lavoratori di aziende più strutturate la ripresa dell’attività comporta anche il ritorno ai ristoranti aziendali, le mense appunto. Più in generale, è il grande settore della ristorazione collettiva che si rimette in moto, quel settore che quotidianamente coinvolge centinaia di migliaia di persone: studenti e impiegati, operai e dirigenti, comunità religiose, settore pubblico e privato. Come sarà la nuova pausa pranzo per chi torna al lavoro? Ce lo siamo chiesto e abbiamo rigirato la domanda contattando una delle più grandi aziende italiane che si occupa di ristorazione collettiva, il Gruppo Pellegrini. Il 4 maggio data strategica, Come riassumono già le prime ... Leggi su linkiesta L’Esa spiega come sarà il mondo post Covid-19

Procaccini (FdI) : «Azzolina nel pallone. Ecco come sarà la nuova scuola…» (video)

The Last of Us - parla Troy Baker : “Ho fiducia nella serie HBO - ma non sarà mai come il gioco” (Di lunedì 4 maggio 2020) Il 4 maggio segna la prima riapertura programmata del sistema produttivo italiano, la cosiddetta Fase due del lockdown causato dall’emergenza coronavirus. Per i lavoratori di aziende più strutturate la ripresa dell’attività comporta anche il ritorno ai ristoranti aziendali, le mense appunto. Più in generale, è il grande settore della ristorazione collettiva che si rimette in moto, quel settore che quotidianamente coinvolge centinaia di migliaia di persone: studenti e impiegati, operai e dirigenti, comunità religiose, settore pubblico e privato.sarà laper chial? Ce lo siamo chiesto e abbiamo rigirato la domanda contattando una delle più grandi aziende italiane che si occupa di ristorazione collettiva, il Gruppo Pellegrini. Il 4 maggio data strategica,riassumono già le prime ...

Pontifex_it : Cogliamo questo momento della #pandemia come una prova per preparare il domani di tutti. Perché senza una visione d… - Benji_Mascolo : Pensarci mi spezza il cuore. La verità è che ci penso già da settimane ma oggi mi ha colpito come un proiettile. Il… - luigidimaio : Dal 4 maggio si aprirà una fase di monitoraggio del virus. Se andrà bene, come ci auguriamo tutti, allora sarà oppo… - bettalally : RT @solo_io__: Molti vedono il 4 maggio come il ritorno alla normalità. Ma per me 'normalità' non è mantenere le distanze, indossare guanti… - katya04032018 : RT @DonniniMario: Come volevasi dimostrare, la corsa ai vaccini non ci sarà. Bastano 200 ml di Plasma per contrastare il virus. L’ospedale… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sarà Abitazione, domicilio, dimora: dove andare senza prendere la multa Il Sole 24 ORE