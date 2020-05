Colonia: «Tutti i giocatori sono negativi al Coronavirus» (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Colonia ha dichiarato che i tre calciatori risultati inizialmente positivi al Coronavirus sono tornati negativi Il Colonia ha annunciato che nessun componente della rosa ha contratto il Coronavirus, dopo che tre calciatori erano risultati positivi al test del Covid-19 nella giornata di venerdì. Il club tedesco ora attende di conoscere le sorti della Bundesliga 2019/20, nella speranza di poter tornare in campo al più presto per concludere la stagione. Der #effzeh hat am Sonntag erneut seine gesamte Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab auf COVID-19 testen lassen. Alle Tests eines unabhängigen Labors waren negativ. https://t.co/B6lzbvdSXg — 1. FC Köln (@fckoeln) May 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 maggio 2020) Ilha dichiarato che i tre calciatori risultati inizialmente positivi altornatiIlha annunciato che nessun componente della rosa ha contratto il, dopo che tre calciatori erano risultati positivi al test del Covid-19 nella giornata di venerdì. Il club tedesco ora attende di conoscere le sorti della Bundesliga 2019/20, nella speranza di poter tornare in campo al più presto per concludere la stagione. Der #effzeh hat am Sonntag erneut seine gesamte Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab auf COVID-19 testen lassen. Alle Tests eines unabhängigen Labors waren negativ. https://t.co/B6lzbvdSXg — 1. FC Köln (@fckoeln) May 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com

Gitro77 : @Viola_mg @ausoloda Non mi risulta che tutti i Paesi al mondo che non si sono ridotti al rango di Colonia abbiano l… - whenredisblack : @Gitro77 @loren_ch Vero, ma c'è anche da pensare che fino a poco fa, come colonia americana, abbiamo potuto preserv… - PierantoniFabio : RT @incorreggibile: @ferrarigop2020 Faccia liberare il ns paese ,non ne possiamo più ,ne parli di ciò che ci fanno,siamo alleati degli amer… - Stefano91053632 : RT @incorreggibile: @ferrarigop2020 Faccia liberare il ns paese ,non ne possiamo più ,ne parli di ciò che ci fanno,siamo alleati degli amer… - incorreggibile : @ferrarigop2020 Faccia liberare il ns paese ,non ne possiamo più ,ne parli di ciò che ci fanno,siamo alleati degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Colonia Tutti Colonia: «Tutti i giocatori sono negativi al Coronavirus» Calcio News 24 Colonia: «Tutti i giocatori sono negativi al Coronavirus»

Il Colonia ha annunciato che nessun componente della rosa ha contratto il Coronavirus, dopo che tre calciatori erano risultati positivi al test del Covid-19 nella giornata di venerdì. Il club tedesco ...

“Roma fu colonizzata da tribù sarde”. Esperto sfida la storia

Sardegna colonia romana, dicono i libri di storia. Ma ora c’è un nuovo volume che dice proprio il contrario: “Roma colonia sarda”. È il titolo dell’ultimo lavoro di Bartolomeo Porcheddu, esperto di li ...

Il Colonia ha annunciato che nessun componente della rosa ha contratto il Coronavirus, dopo che tre calciatori erano risultati positivi al test del Covid-19 nella giornata di venerdì. Il club tedesco ...Sardegna colonia romana, dicono i libri di storia. Ma ora c’è un nuovo volume che dice proprio il contrario: “Roma colonia sarda”. È il titolo dell’ultimo lavoro di Bartolomeo Porcheddu, esperto di li ...