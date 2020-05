(Di lunedì 4 maggio 2020) "Io qualche dubbio ce l'ho". Giorgia, ospite di Non è l'Arena, commenta in studio con Massimo Giletti il lavoro della task force di esperti a supporto del governo Conte per tracciare le linee della Fase 2 che partirà oggi, lunedì 4 maggio, tra molti dubbi e incertezze. E qualche sospetto, a partire dal commissario Vittorio, supermanager che ha scelto di restare nella sua casa di, in Inghilterra, e di non tornare in"per perdere tempo con la quarantena". "Madasa cosa fare? Se vuoi dirmil', di devi stare", nota caustica la leader di Fratelli d'. Dito puntato anche sulla composizione della task force del commissario. "Già abbiamo un governo con 65 componenti tra ministri e sottosegretari, cosa fanno queste altre 450 persone? Non ci sono imprenditori, ...

Noovyis : ('Colao ci dice come riaprire l'Italia ma vive a Londra, io...'. Meloni inchioda l'uomo di Conte e i suoi 450 colle… - bellogatto1 : RT @NonVaccinato: “Allora, vi faccio un microscopico riassunto. Colao dice che col #5g potranno fare riconoscimento facciale... Sapranno ch… - Danielefadanni : RT @NonVaccinato: “Allora, vi faccio un microscopico riassunto. Colao dice che col #5g potranno fare riconoscimento facciale... Sapranno ch… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: Il Fatto dice che COLAO è stato silurato. Rimosso. Rimosso dai nostri coglioni...? - euro_ii : RT @NonVaccinato: “Allora, vi faccio un microscopico riassunto. Colao dice che col #5g potranno fare riconoscimento facciale... Sapranno ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Colao dice

"Io qualche dubbio ce l'ho". Giorgia Meloni, ospite di Non è l'Arena, commenta in studio con Massimo Giletti il lavoro della task force di esperti a supporto del governo Conte per tracciare le linee d ...Roma, 3 mag. (askanews) - "Ho detto a Conte che i Dpcm invece per farli per dire chi può uscire e chi no, falli per pagare oggi la cassa integrazione o per avere oggi i soldi del dl liquidità". Così l ...