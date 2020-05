Claudio Amendola furioso: “Nel Lazio riaprono i set cinematografici? E’ una fake news” (Di lunedì 4 maggio 2020) La fake news sulla riapertura dei set nel Lazio e Claudio Amendola “s’incazza”. L’attore romano in collegamento con Mara Venier a Domenica In ha smentito categoricamente la notizia della riapertura di set cinematografici e televisivi nella regione Lazio dal 4 maggio, cioè in concomitanza con l’avvio della cosiddetta “Fase 2”, come erroneamente pubblicato da decine di importanti organi di stampa. “Volevo fare una piccola rettifica”, ha spiegato contrariato Amendola, “ieri (sabato 2 maggio ndr) è stato detto che da domani ricominciano i set cinematografici, è stata un’intervista del Presidente della Regione ma non ricomincia nessun tipo di produzione perché non c’è nessun tipo di accordo sul protocollo che andrà seguito per le riaperture del set”. L’equivoco deve ... Leggi su ilfattoquotidiano Claudio Amendola e la quarantena con Francesca Neri : “Dopo tanti anni…”

