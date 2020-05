Ciclismo | organizzatori Mondiali 2020 al lavoro per la disputa dell’evento | “Ma non a

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) Idisu strada, in programma ad Aigle-Martigny (Svizzera) dal 20 al 27 settembre, continuano ad essere avvolti da un alone di incertezza. Infatti, nonostante l’UCI abbia confermato le date originali e manchi ancora tanto tempo, allo stato attuale nessuno può sapere realmente se ci saranno le condizioni per ladell’evento: in Svizzera le manifestazioni che prevedono una presenza superiore a 1000 persone sono proibite fino al termine di agosto, difficile capire ora se a settembre l’allarme sarà rientrato. Il copresidente del comitato, Grégory Devaud, ha parlato a RTS ed ha analizzato la situazione: “I responsabili politici sono molto prudenti, ma anche l’organizzazione. Ci saranno sicuramente delle restrizioni e misure che bisognerà mettere in piedi. Noi vogliamo organizzare una festa di ...