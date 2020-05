Ciclismo, Ministro dello Sport colombiano a Quintana: “Tutti i professionisti potranno tornare ad allenarsi” (Di lunedì 4 maggio 2020) In questi giorni di quarantena sta continuando a spopolare il fenomeno delle dirette social, in cui personaggi famosi si rendono protagonisti di interessanti discussioni su grandi imprese compiute in passato o su tutto ciò che sta avvenendo nel mondo intorno a loro. Proprio in una di queste occasioni, il Ministro dello Sport colombiano Ernesto Lucena ha annunciato al ciclista Nairo Quintana, e a tutti i suoi followers, che tutti i professionisti della bici della nazione sudamericana potranno presto tornare regolarmente in strada ad allenarsi. La dichiarazione, non ancora seguita da direttive ufficiali ma comunque già diffusasi velocemente in tutto lo stato, era arrivata dopo la richiesta del corridore dell’Arkea-Samsic, che aveva domandato delucidazioni in seguito alle iniziative del sindaco di Zipaquirà che, nei giorni precedenti, aveva autorizzato tutti gli ... Leggi su oasport Ciclismo - appello di Vincenzo Nibali al Ministro dello Sport : “Incentivi per l’uso della bici nel quotidiano”

(Di lunedì 4 maggio 2020) In questi giorni di quarantena sta continuando a spopolare il fenomeno delle dirette social, in cui personaggi famosi si rendono protagonisti di interessanti discussioni su grandi imprese compiute in passato o su tutto ciò che sta avvenendo nel mondo intorno a loro. Proprio in una di queste occasioni, ilErnesto Lucena ha annunciato al ciclista Nairo, e a tutti i suoi followers, che tutti idella bici della nazione sudamericanapresto tornare regolarmente in strada ad allenarsi. La dichiarazione, non ancora seguita da direttive ufficiali ma comunque già diffusasi velocemente in tutto lo stato, era arrivata dopo la richiesta del corridore dell'Arkea-Samsic, che aveva domandato delucidazioni in seguito alle iniziative del sindaco di Zipaquirà che, nei giorni precedenti, aveva autorizzato tutti gli ...

