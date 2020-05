Ciclismo: Gino Bartali moriva vent’anni fa. Sfidò Fausto Coppi, ma anche anche i nazisti (Di lunedì 4 maggio 2020) Vent'anni fa, il 4 maggio del 2000, moriva Gino Bartali, campione che non ha legato la sua esistenza soltanto alle sfide, sportivamente memorabili, con Fauto Coppi. Bartali, durante la guerra, contribuì a salvare decine di ebrei nascondendo documenti d'identità nel telaio della bicicletta che usava per allenarsi. Le leggendaria vittoria nel tour del 1948 che salvò l'Italia dalla guerra civile Leggi su firenzepost Ciclismo femminile - un movimento che il Covid-19 e la crisi economica rischiano di mettere in ginocchio (Di lunedì 4 maggio 2020) Vent'anni fa, il 4 maggio del 2000,, campione che non ha legato la sua esistenza soltanto alle sfide, sportivamente memorabili, con Fauto, durante la guerra, contribuì a salvare decine di ebrei nascondendo documenti d'identità nel telaio della bicicletta che usava per allenarsi. Le leggendaria vittoria nel tour del 1948 che salvò l'Italia dalla guerra civile

