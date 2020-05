Chiara Ferragni, lo scherzo a Fedez finisce male: web senza parole e lui furioso (VIDEO) (Di lunedì 4 maggio 2020) In questo periodo di quarantena, i vip si sono divertiti a condividere con i fan alcuni momenti interessanti delle loro giornate su Instagram. Tra questi, ovviamente, ci sono anche Chiara Ferragni e Fedez che, nelle ultime ore, hanno fatto discutere a causa di uno scherzo davvero cattivo. Entrambi si sono presi gioco l’uno dell’altra facendosi burle reciproche che hanno generato molto sgomento. Ad ogni modo, ciò che ha combinato l’influencer nelle ultime ore sembra davvero troppo. I numerosi fan, infatti, sono rimasti basiti e c’è anche chi ha reputato il comportamento della ragazza un po’ troppo eccessivo. Lo scherzo di Chiara a Fedez Alcune ore fa, sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è apparso il VIDEO dello scherzo fatto a Fedez. I due stavano tranquillamente chiacchierando all’interno della loro cucina. La ragazza si ... Leggi su kontrokultura Chiara Ferragni si vedica di Fedez

Chiara Ferragni Instagram : rimasta ‘senza mutande’ - si vendica con la foto di Fedez in perizoma

