Chi sono i parenti fino al sesto grado che si possono incontrare (Di lunedì 4 maggio 2020) Chi sono i parenti fino al sesto grado che si possono incontrare Dal 4 maggio 2020, in forza del DPCM del 26 aprile 2020 di cui è disponibile il pdf completo in questo nostro articolo, le misure di contenimento hanno subito un primo e graduale allentamento. Infatti è possibile incontrare i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto, i coniugi o le persone a cui si è legati per tramite di un’unione civile ma anche coloro con cui si intrattiene una relazione connotata da “duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”. Sostanzialmente, anche i fidanzati potranno tornare a vedersi.Segui Termometro Politico su Google News Chi sono i parenti fino al sesto grado, l’elenco Vediamo di seguito quali sono i gradi di parentela e chi è compreso sino al sesto grado. parenti 1° grado: genitori, figli. ... Leggi su termometropolitico Sicilia - Musumeci ci ripensa : «Sì ai ricongiungimenti - sono un padre e capisco» E chiede più voli e traghetti

Salvini : "Chi demonizza il calcio ha scarsa conoscenza - ci sono 300mila posti di lavoro a rischio!"

