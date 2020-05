Che tempo che fa, Burioni: “Bambini sono un serbatoio ideale per il virus” (Di lunedì 4 maggio 2020) Ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, il virologo Roberto Burioni ha spiegato per quale motivo i bambini sono il serbatoio ideale per il virus. sono passati oltre 2 mesi da quando il Coronavirus si è reso manifesto in Italia. Da quel giorno la vita di tutti gli italiani si è modificata, probabilmente … L'articolo Che tempo che fa, Burioni: “Bambini sono un serbatoio ideale per il virus” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews DIARIO UK/ Riapertura e Brexit - le sfide a tempo che non accettano rinvii

Giovanna Botteri a Che Tempo Che Fa - Fabio Fazio risponde a Striscia la Notizia

Che Tempo che fa - Vincenzo De Luca battezza pure Fabio Fazio : lei fratacchione... (Di lunedì 4 maggio 2020) Ospite di Fabio Fazio a ‘Cheche fa’, il virologo Robertoha spiegato per quale motivo i bambiniilper il virus.passati oltre 2 mesi da quando il Coronavirus si è reso manifesto in Italia. Da quel giorno la vita di tutti gli italiani si è modificata, probabilmente … L'articolo Cheche fa,: “Bambiniunper il virus” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Benji_Mascolo : Pensarci mi spezza il cuore. La verità è che ci penso già da settimane ma oggi mi ha colpito come un proiettile. Il… - LiaCapizzi : Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste. Prima di andare in diretta, impiega il suo tempo a studiare, in… - VincenzoDeLuca : Stasera, su Rai 2, sarò ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Non mancate. - SusyEmaig : @GiulioCentemero @LaVeritaWeb @PatriziaRametta @DanieleMeloni80 @Capezzone @matteosalvinimi @massimogara… - vivodijuvee : Per noi universitari il 4 maggio significa solo che c'è sempre meno tempo per studiare #4maggio -