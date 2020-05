Cercare casa ai tempi del coronavirus: ecco che cosa è cambiato (Di lunedì 4 maggio 2020) Il coronavirus ha inevitabilmente riscritto tutti i nostri piani per il 2020. Lo sanno bene, in particolare, quelli che fino allo scoppio dell'emergenza erano intenti a Cercare casa, da acquistare o da affittare, e che hanno così dovuto rimandare ogni tipo di compravendita a data da destinarsi. Eppure, nonostante tutte le difficoltà e le incertezze economiche del caso, l'interesse per il settore immobiliare non sembra essere particolarmente scemato: a sottolinearlo è una recente indagine condotta dal portale casa.it, secondo cui il mercato sarebbe soltanto in attesa di un via libera per poter ripartire. La maggior parte delle persone coinvolte nello studio - e per la precisione il 62% di chi prima della quarantena era in cerca di una casa in vendita e l’80% di chi era alla ricerca di un affitto – avrebbe infatti dichiarato di essere soltanto in stand-by. ... Leggi su gqitalia Coronavirus - denunciato 33enne : fuori casa per cercare droga

