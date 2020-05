Centinaia di sbarchi a Lampedusa: migranti lasciati per 35 ore sul molo (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel weekend sono arrivate 140 persone, ma la nave della quarantena non è mai arrivata. L'hotspot è già pieno e il sindaco chiede una soluzione definitiva Leggi su repubblica (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel weekend sono arrivate 140 persone, ma la nave della quarantena non è mai arrivata. L'hotspot è già pieno e il sindaco chiede una soluzione definitiva

matteosalvinimi : E mentre al governo qualcuno vuole regolarizzare centinaia di migliaia di clandestini, a Lampedusa gli sbarchi non… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Centinaia di sbarchi a Lampedusa: migranti lasciati per 35 ore sul molo - repubblica : Centinaia di sbarchi a Lampedusa: migranti lasciati per 35 ore sul molo - vesproericino : RT @repubblica: Centinaia di sbarchi a Lampedusa: migranti lasciati per 35 ore sul molo [di ALESSANDRA ZINITI] [aggiornamento delle 10:01]… - albertocaldana : Centinaia di sbarchi a Lampedusa: migranti lasciati per 35 ore sul molo -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaia sbarchi Centinaia di sbarchi a Lampedusa: migranti lasciati per 35 ore sul molo la Repubblica Coronavirus, stazione centrale Napoli: attesa per arrivo treni dal Nord. DIRETTA

Tutto pronto alla Stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli per i controlli su passeggeri in arrivo e in partenza. Particolare attenzione sul primo Frecciarossa, il 9515, partito da Milano alle 7 ...

Centinaia di sbarchi a Lampedusa: migranti lasciati per 35 ore sul molo

La nave per la quarantena fissa davanti al porto dell'isola non è mai arrivata, i migranti invece continuano a sbarcare: 140 nel giro di 24 ore che vanno ad aggiungersi ai 110 già in isolamento nell'h ...

Tutto pronto alla Stazione centrale di piazza Garibaldi a Napoli per i controlli su passeggeri in arrivo e in partenza. Particolare attenzione sul primo Frecciarossa, il 9515, partito da Milano alle 7 ...La nave per la quarantena fissa davanti al porto dell'isola non è mai arrivata, i migranti invece continuano a sbarcare: 140 nel giro di 24 ore che vanno ad aggiungersi ai 110 già in isolamento nell'h ...