CdS | Zazzaroni contro Spadafora | Perché ripete che chiuderà il calcio

All'interno del suo editoriale odierno per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha riservato un duro attacco al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che nelle ultime ore si è reso ...

CdS, Zazzaroni tuona: “Non lottiamo per salvare lo stipendio di CR7, ma per tutti coloro che vivono di sport"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “La gente non ha capito che noi lottiamo non per la sopravvivenza di Ronaldo, ma per i 300mila italiani c ...

