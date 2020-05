Caterina Balivo Instagram, décolleté nudo sotto l’abito bucherellato: zoom sui trafori piccanti (Di lunedì 4 maggio 2020) Caterina Balivo Instagram: rientro in tv in grande spolvero, la conduttrice napoletana oggi, lunedì 4 maggio, ha ripreso con le dirette pomeridiane su Rai 1 la sua trasmissione, “Vieni da me”. Con poche presenze in studio ma tanti ospiti collegati live via web, la Balivo ha comunicato il grande evento ai followers attraverso questo punto che la immortala, sorridente e raggiante, vestita di rosso. Caterina Balivo Instagram: trafori piccanti, décolleté nudo sotto l’abito bucherellato Abito rosso con volants, totalmente traforato sul davanti, Caterina Balivo appare in foto a dir poco radiosa. Make up marcato e rossetto en pendant con l’abito, scrive: “Da domani pomeriggio ci rivedremo in tv a @vienidamerai. Vi aspetto alle ore 14:00 in diretta su Rai 1 con tanti ospiti, nuove storie da raccontare e tante emozioni diverse anche se i miei ... Leggi su urbanpost Vieni da Me - Caterina Balivo torna in tv : inizio con le lacrime

Vieni da Me - Caterina Balivo ritorna commossa : «In momenti difficili come questi divertirci assieme è una delle parti più nobili del nostro lavoro»

