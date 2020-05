Caterina Balivo colora da sola i capelli nel suo bagno, soddisfatta del risultato (Foto e Video) (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo la scoperta dei capelli bianchi Caterina Balivo non ha perso tempo, ha acquistato subito una confezione per colorare la sua chioma, per coprire tutto (Foto e video). Una tinta fai da te ma alla conduttrice piace chiamarla colorazione; un po’ di pubblicità al prodotto e alla fine il risultato è soddisfacente. Caterina Balivo è pronta per il ritorno nello studio di Vieni da me. Oggi andrà in onda la sua prima puntata in diretta dopo il lockdown, ha messo i timori da parte e dopo avere trascorso tante settimane con suo marito e i figli adesso è tempo di tornare al lavoro. Qualche giorno fa suo figlio Guido Alberto ha notato i suoi capelli bianchi, sorpreso ha detto alla sua mamma di non dirlo a nessuno, invece era già tutto su Instagram. Sui capelli così scuri come i suoi quelli bianchi si notano subito e non ha voluto attendere ... Leggi su ultimenotizieflash Caterina Balivo quarantena finita | La preoccupazione per il nuovo inizio | Video

Caterina Balivo in difficoltà : il rientro a lavoro non è dei migliori

Vieni da me - Caterina Balivo confessa : “Dopo due mesi ho un po’ d’ansia” (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo la scoperta deibianchinon ha perso tempo, ha acquistato subito una confezione perre la sua chioma, per coprire tutto (e video). Una tinta fai da te ma alla conduttrice piace chiamarlazione; un po’ di pubblicità al prodotto e alla fine ilè soddisfacente.è pronta per il ritorno nello studio di Vieni da me. Oggi andrà in onda la sua prima puntata in diretta dopo il lockdown, ha messo i timori da parte e dopo avere trascorso tante settimane con suo marito e i figli adesso è tempo di tornare al lavoro. Qualche giorno fa suo figlio Guido Alberto ha notato i suoibianchi, sorpreso ha detto alla sua mamma di non dirlo a nessuno, invece era già tutto su Instagram. Suicosì scuri come i suoi quelli bianchi si notano subito e non ha voluto attendere ...

bubinoblog : LA TV CHE RIPARTE: VIENI DA ME CON CATERINA BALIVO - GenteVipNews : «Caterina Balivo» torna in tv, riparte Vieni da me - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: La fase 2 in tv ???? - Manuel_Real_Off : La fase 2 in tv ???? - ElisaDiGiacomo : 5 programmi Rai e Mediaset che tornano dal 4 maggio: Caterina Balivo e Federica Panicucci -