Carrefour ritira dal mercato latte in bottiglia a lunga conservazione | “Ha plastica

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 maggio 2020)dalincondentro: ecco i lotti Se avete acquistato recentemente delle bottiglie dia marchio, è bene che verifichiate il numero di lotto prima di consumarlo: la nota azienda francese infatti hato dalnumerosi prodotti. Il motivo? All’interno sono stati trovati pezzi di. L’allarme è scattato in Francia ed è stato subito riportato dal sito oulah.fr, da sempre specializzato in notizie su richiami di prodotti dal. Tuttavia riguarda anche l’Italia, visto che diversi consumatori hanno segnalato la presenza diall’interno del. Così,ha chiesto non soltanto dire dalle bottiglie dinon ancora vendute, ma ha anche invitato i clienti a ...