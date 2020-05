Carceri | capitano ‘Ultimo’ | ‘massimo rispetto per il lavoro che pm Di Matteo fa da anni’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – “Parole importanti”, quelle pronunciate ieri sera dal consigliere del Csm Antonino Di, intervenendo alla trasmissione ‘Non è l’Arena’ di Giletti, quando ha raccontato del suo incontro con il ministro della Giustizia Bonafede che gli aveva proposto l’incarico come capo del Dap e poi avrebbe cambiato idea. Ne è convinto Sergio De Caprio, meglio conosciuto come ‘Ultimo’, che ha risposto così a Giletti. “Massimoper il dottore Di– ha detto Ultimo – e per ilche fa da anni”. E poi, l’ufficiale dei Carabinieri che il 15 gennaio 1993 arrestò il capo dei capi Totò Riina a Palermo, ha aggiunto: “Queste parole ci lasciano amarezza nel cuore, speriamo che le cose cambino. Che ci sia un vento nuovo, ...