Capo gabinetto Zingaretti evade quarantena per grigliata 1 maggio “Pranzo di lavoro”

fattoquotidiano : 'NON SAI CHI SONO IO' Sul terrazzo di un consigliere della De Micheli, il capo di Gabinetto della Regione Lazio e u… - LaStampa : Pranzo fuori casa durante il lockdown, multato il capo di gabinetto di Zingaretti - LaStampa : Avrebbe detto: «Lei non sa chi sono io». Ma Albino Ruberti nega l’atteggiamento arrogante: «Era un incontro di lavo… - afgibi : RT @Libero_official: 'Stavo partecipando a un pranzo di lavoro in un'abitazione privata': il capo di gabinetto di #Zingaretti, Albino Ruber… - CarpaneseSilva1 : RT @Libero_official: 'Stavo partecipando a un pranzo di lavoro in un'abitazione privata': il capo di gabinetto di #Zingaretti, Albino Ruber… -

Capo gabinetto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Capo gabinetto