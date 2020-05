Campania, allarme rosso: primi 14 contagiati su 60 di ritorno dal Nord (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Preoccupata l’esodo verso sud partito oggi, lunedì 4 maggio. Non solo arrivi in treno ma anche in auto. Dai controlli effettuati ai caselli della Campania emerge un dato preoccupante su alcuni test rapidi effettuati alla barriera di Napoli. A denunciarlo è la trasmissione Tagadà in diretta su La7. L’inviato in collegamento con lo studio spiega: “Parliamo di dati che non sono ufficiali, ho appena parlato con il medico dell’Asl di Caserta e mi ha confermato che le persone risultate positive al test rapido sono 14 su 60 controllate. Quasi una persona su quattro risultata positiva al test rapido poi vengono sottoposte nei giorni successivamente ai tamponi. Sono tutte persone che avevano oltre 37,5 di febbre”. L'articolo Campania, allarme rosso: primi 14 contagiati su 60 di ritorno dal Nord ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - piccolo allarme in Campania : in 24h undici persone in terapia intensiva

Scuola - nessun taglio agli organici in Campania ma è allarme per le primarie

Fase 2 Campania : quando inizia - spostamenti e scenari. Allarme De Luca (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Preoccupata l’esodo verso sud partito oggi, lunedì 4 maggio. Non solo arrivi in treno ma anche in auto. Dai controlli effettuati ai caselli dellaemerge un dato preoccupante su alcuni test rapidi effettuati alla barriera di Napoli. A denunciarlo è la trasmissione Tagadà in diretta su La7. L’inviato in collegamento con lo studio spiega: “Parliamo di dati che non sono ufficiali, ho appena parlato con il medico dell’Asl di Caserta e mi ha confermato che le persone risultate positive al test rapido sono 14 su 60 controllate. Quasi una persona su quattro risultata positiva al test rapido poi vengono sottoposte nei giorni successivamente ai tamponi. Sono tutte persone che avevano oltre 37,5 di febbre”. L'articolo14su 60 didal...

FcaPitti : RT @adrianocasotto: «Lunedì in arrivo 20.000 stranieri». De Luca senza volerlo dice la verità. Prima spara, poi tenta di negare. Ma in Camp… - Bobbio65M : RT @adrianocasotto: «Lunedì in arrivo 20.000 stranieri». De Luca senza volerlo dice la verità. Prima spara, poi tenta di negare. Ma in Camp… - Ettore572 : RT @adrianocasotto: «Lunedì in arrivo 20.000 stranieri». De Luca senza volerlo dice la verità. Prima spara, poi tenta di negare. Ma in Camp… - adrianocasotto : «Lunedì in arrivo 20.000 stranieri». De Luca senza volerlo dice la verità. Prima spara, poi tenta di negare. Ma in… - evavola : @flayawa Vabbè,da 2 mesi dicono che quella è la soglia d'allarme, nonché un sintomo. Saranno naif, che devo dirti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania allarme Ictus, impennata di casi in Campania. Gli esperti: colpa del Coronavirus Il Mattino Protestano i fotografi cerimonialisti napoletani: "Settore in ginocchio"

Macchine fotografiche e striscioni alla mano, così si sono presentati i fotografi cerimonialisti davanti alla sede della Regione Campania di Santa Lucia a Napoli per chiedere sostegno dalle istituzion ...

Fase 2 in Campania, ritorno dal Nord in treno, stremati dopo 2 mesi: "Finalmente siamo a casa"

Ancona, vieta ad un passeggero di salire sul bus senza mascherina: sputi e insulti all'autista Avvio di fase 2 con tensione ad Ancona, dove l'autista di un bus Conerobus è stato insultato da un passeg ...

Macchine fotografiche e striscioni alla mano, così si sono presentati i fotografi cerimonialisti davanti alla sede della Regione Campania di Santa Lucia a Napoli per chiedere sostegno dalle istituzion ...Ancona, vieta ad un passeggero di salire sul bus senza mascherina: sputi e insulti all'autista Avvio di fase 2 con tensione ad Ancona, dove l'autista di un bus Conerobus è stato insultato da un passeg ...