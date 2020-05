Calciomercato Napoli | tre giocatori del Brescia nel mirino degli azzurri

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ilha messo neltre calciatori delin vista del mercato estivo: Joronen, Cistana e Tonali Ilfa la spesa ain vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo neltre calciatori della società di Massimo Cellino, i quali hanno attirato maggiori attenzioni durante questo campionato. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro starebbe seguendo da vicino Sandro Tonali, Jesse Joronen e Andrea Cistana. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, non solo #Tonali: chieste informazioni per Joronen e Cistana - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Il #Napoli fa la 'spesa' a #Brescia? ?? Due giocatori nel mirino ?? Tutti i dettagli ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calci… - sportal_it : Ancelotti manda Kean al Napoli - interchannel_ic : - Fantacalcio : Calciomercato Roma, occhi su Boga: anche il Napoli lo vuole, la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Il Napoli fa la spesa a Brescia in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino tre calciatori della società di Massimo Cellino, i quali hanno attirato m ...Dries Mertens non rinnoverà con il Napoli. Ormai sembra essere questo il destino del calciatore belga: come riporta Repubblica, si è avuto uno stop nelle trattative sul rinnovo del contratto dopo che ...