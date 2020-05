Calciomercato Napoli: José Callejon vuole rimanere, ma Valencia, Siviglia e Atletico Madrid lo puntano (Di martedì 5 maggio 2020) Josè Callejon intende rimanere a Napoli. Se Dries Mertens appare indeciso sul suo futuro, lo stesso non si può dire per l’esterno spagnolo che in Campania si trova bene e gradirebbe restare in azzurro. Il tutto, però, non dipende solo da lui. Nei vari incontri svoltisi tra il suo procuratore Manuel García Quilón ed Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli non si sarebbe mai concretamente avvicinato alle richieste economiche del giocatore per prolungare il contratto. Mancano meno di due messi alla scadenza ed è inevitabile che l’entourage del calciatore cerchi sul mercato soluzioni alternative. Valencia, Siviglia e Atletico Madrid farebbero carte false per averlo e sono pronte a pagare uno stipendio di tutto rispetto. La precedenza va pur sempre al Napoli, ma anche la tentazione di tornare in ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli : il Liverpool vuole Kalidou Koulibaly - ma Aurelio De Laurentiis non abbassa le pretese

