Calcio, Urbano Cairo: “Pensiamo anche al prossimo campionato per ripartire, i giocatori sono fermi da due mesi” (Di lunedì 4 maggio 2020) Da oggi, secondo quanto previsto dall’esecutivo, si è dato il via alla Fase 2 dell’emergenza sanitaria in Italia. Il mondo dello sport si è rimesso in moto non senza difficoltà e non fa eccezione il Calcio che, effettuando una preparazione su base singola, ha dato il via alle danze. Un segnale di ripresa in vista di un possibile ritorno del campionato di Serie A? Questa è la domanda delle domande, ma i segnali sono quelli di un “No”. Già ieri il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, attraverso un messaggio via social, aveva detto chiaramente che allo stato attuale delle cose “Non se ne parla“. Perplessità che non mancano tra i club, che non vogliono di certo mettere a repentaglio la salute dei calciatori, non soltanto per il pericolo del contagio ma anche per il discorso riguardante una pausa lunga (due ... Leggi su oasport Calcio - Urbano Cairo : “Ha ragione il professor Rezza - non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo”

